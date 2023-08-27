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США. МЛС

​Защитник «Интер Майами»: Месси мне мешает

27 Августа 2023 • 14:57 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
0:2
Интер Майами
окончен

Защитник «Интер Майами» Камаль Миллер в шутку сообщил, что игра в одной команде с Лионелем Месси имеет и один существенный минус.

«Я просто ловлю себя на мысли, что иногда я наблюдаю за игрой Месси вместо того, чтобы выполнять свои функции. Трудно оставаться сосредоточенным, когда Лео на поле», - сказал Миллер журналистам.

В девяти матчах за «Интер Майами» 36-летний Лионель Месси записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров. Как известно, контракт аргентинского нападающего с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.

Напомним, что в воскресенье «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Камаль Миллер
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