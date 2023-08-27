​Защитник «Интер Майами»: Месси мне мешает

Защитник «Интер Майами» Камаль Миллер в шутку сообщил, что игра в одной команде с Лионелем Месси имеет и один существенный минус.

«Я просто ловлю себя на мысли, что иногда я наблюдаю за игрой Месси вместо того, чтобы выполнять свои функции. Трудно оставаться сосредоточенным, когда Лео на поле», - сказал Миллер журналистам.

В девяти матчах за «Интер Майами» 36-летний Лионель Месси записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров. Как известно, контракт аргентинского нападающего с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.

Напомним, что в воскресенье «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 2:0.