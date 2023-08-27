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США. МЛС

Главный тренер «Интер Майами» - о голе Месси: «Это уже не удивляет»

27 Августа 2023 • 10:10 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал очередной гол аргентинского нападающего Лионеля Месси. 36-летний форвард вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом на 89-й минуте.

«Гол Месси? Знаете, меня это уже не удивляет. Форма Лионеля улучшается с каждой игрой. Он все лучше и лучше чувствует себя в концовках матчей», - передает слова специалиста Ole.

На счету Месси 11 голов в девяти матчах за «Интер Майами». Также в его активе три результативные передачи.

Лионель перешел в команду из Флориды этим летом, заключив контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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