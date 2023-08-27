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США. МЛС

Мартино: «Интер Майами» должен добывать результат и без Месси»

27 Августа 2023 • 10:03 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий после победы над «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата МЛС. Команда из Флориды выиграла со счетом 2:0.

«Эта победа имеет большое значение для нас. В дальнейшем нужно привыкать играть с ротацией, поскольку Месси планирует съездить в сборную Аргентины. Лео пропустит как минимум три матча до конца текущего года. В следующем эта история повторится. Нужно понимать, что в его отсутствие команда все равно должна добиваться результата», - приводит слова специалиста пресс-служба МЛС.

В минувшем матче Месси вышел на замену и отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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