Мартино: «Интер Майами» должен добывать результат и без Месси»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий после победы над «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата МЛС. Команда из Флориды выиграла со счетом 2:0.

«Эта победа имеет большое значение для нас. В дальнейшем нужно привыкать играть с ротацией, поскольку Месси планирует съездить в сборную Аргентины. Лео пропустит как минимум три матча до конца текущего года. В следующем эта история повторится. Нужно понимать, что в его отсутствие команда все равно должна добиваться результата», - приводит слова специалиста пресс-служба МЛС.

В минувшем матче Месси вышел на замену и отметился забитым мячом.