Месси забил 11 голов в девяти матчах за «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси продолжает набирать результативные баллы в составе «Интер Майами». 36-летний аргентинский форвард отметился голом в дебютном для себя матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). Лео вышел на замену и забил мяч под занавес встречи.

Таким образом, на счету Месси стало 11 голов и три результативные передачи в девяти матчах за команду из Флориды. Лионель присоединился к «Интер Майами» этим летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года.

Следующий матч команда Месси проведет против «Нэшвилла». Встреча состоится в четверг, 31 августа.