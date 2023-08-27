Месси оценил свой дебют в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем дебюте в МЛС.

«Хорошая победа при нашем возвращении к играм в МЛС! Спасибо, Нью-Йорк», - написал Месси в социальной сети.

Напомним, что форвард вышел на замену в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0) на 60-й минуте, а в конце встречи смог отметиться забитым мячом.

Всего на счету 36-летнего футболиста десять забитых мячей и одна результативная передача за восемь проведенных игр за «Интер Майами».

Напомним, что Месси пополнил ряды команды Дэвида Бэкхема на правах свободного агента.