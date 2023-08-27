Гризманн хочет поиграть в новом чемпионате

Французский нападающий Антуан Гризманн, который связан трудовыми обязательствами с мадридским «Атлетико», заявил о намерении попробовать свои силы в МЛС.

«Я уже когда-то говорил об этом. Моя цель – поиграть в МЛС и получать удовольствие от футбола. Сначала хочу войти в историю благодаря победам с «Атлетико», а затем – посмотрим, что произойдет», - приводит слова форварда ESPN.

Контракт 32-летнего француза с «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Антуана оценивается в 25 миллионов евро.

В новом сезоне Ла Лиги Гризманн провел два матча без голевых действий.