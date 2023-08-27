Месси дебютировал в МЛС с замены и забил, а «Интер Майами» прервал там 11-матчевую безвыигрышную серию и покинул последнее место

«Интер Майами» в первом матче МЛС после перерыва встречался в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Последний месяц оказался очень ярким для «Интер Майами». Команда, которую держит Дэвид Бекхэм, внезапно преобразилась с приходом в первую очередь Лионеля Месси и стала обыгрывать всех подряд. Кого-то в основное время, кого-то в серии пенальти. Благо что на Кубке лиг и в Открытом кубке США послематчевые серии одиннадцатиметровых предусмотрены в случае ничейного результата в игровое время.

Но в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» такой лотереи ждать не стоило, поскольку «Интер Майами» вернулся в будни регулярного чемпионата МЛС. Тут серий пенальти не бывает. «Цаплям» нужно было начинать подниматься на девятое место в таблице Восточной конференции с самого дна, чтобы иметь шансы попасть в плей-офф через раунд уайлд-кард. «Нью-Йорк Ред Буллз» перед отчётным матчем шли на десятой строчке, опережая «Интер Майами» на шесть табличных позиций и имея на одиннадцать очков больше.

Тата Мартино решил усадить Месси на лавку, а то 36-летний ветеран уже запыхался играть полные матчи по графику двух раз в неделю. Серхио Бускетс скучал на скамейке запасных рядом с Лео, когда они наблюдали в первые полчаса за игрой в Харрисоне, штат Нью-Джерси. В это время команды на поле показывали плюс-минус равный футбол, обходясь без голевых моментов. Зато дальше стало повеселее.

Гости заработали стандарт на правом фланге, последовала доставка в штрафную, от Миллера мяч коротко отскочил к Фариасу, и тот не попал в ближний угол. На 35-й минуте пришёл ответ от «быков». Йервуд из левой части штрафной площади прострелил на подступы к вратарской, а Омир Фернандес смазал удар правее створа, плохо попав по мячу. На самом деле убойная была ситуация.

На 37-й минуте «Интер Майами» доказал, что умеет забивать и без Лео Месси на поле. Со штрафного Альба навесил с правого фланга, а Карлос Мигел сыграл на выходе, выбив мяч на подступы к штрафной площади. На подборе оказались «интеристы», Тейлор отдал влево Аллену, и последовала низкая закидушка. Принявший мяч Диего Гомес вторым касанием с разворота отправил его в правый угол, заставив Месси аплодировать стоя (0:1).

На 41-й минуте Лео с удовольствием похлопал бы и Кампане, если бы эквадорец отличился в падении ножницами также с разворота, но Леонардо не поставил неразрешимых задач перед Карлосом Мигелом. Через пару минут «Интер Майами» получил было пенальти в свои ворота, однако рефери отменил одиннадцатиметровый, просмотрев ВАР. Там наносил удар Омир Фернандес и попал мячом в руку Дэвида Руиса, которую игрок гостей прижимал к своему правому боку.

Вернувшись с перерыва, визитёры поджались к своим воротам, и за первую треть второго тайма Коллендеру пришлось дважды спасать свою команду. Первый раз – от удара Фернандеса головой, второй раз – в ближнем бою с Барлоу. Далее в контратаке Кампана пробовал филигранно в стиле Луки Тони замкнуть прострел с правого фланга, но толком не попал по мячу. И после этого Кампана был заменён на Месси, которого Херардо Мартино выпустил на последние полчаса дебютировать в МЛС.

Казалось, характер игры не способствовал тому, чтобы Лео проявлял чудеса в атаке. Гости обычно занималась черновой работой, разрушая позиционные атаки «быков». Успешно разрушая. Долгое время не возникало никаких моментов, а в концовке хозяева то ли подустали, то ли, по большому счёту, смирились с поражением, за что поплатились вторым пропущенным голом.

Месси заработал штрафной и пробил с него в стенку, а потом уже в другом эпизоде из центральной зоны обыгрался с Кремаски, чей обратный прострел справа замкнул в пустые ворота (0:2). «Интер Майами» прервал 11-матчевую безвыигрышную серию конкретно в МЛС и покинул последнее место в таблице Восточной конференции. Если же брать в расчёт и другие турниры, то для «цапель» это 9-й беспроигрышный матч подряд (или победный, включая в том числе исходы с сериями пенальти).

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Кирилл Иванцов