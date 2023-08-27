Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси дебютировал в МЛС с замены и забил, а «Интер Майами» прервал там 11-матчевую безвыигрышную серию и покинул последнее место

27 Августа 2023 • 04:31 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
0:2
Интер Майами
окончен

«Интер Майами» в первом матче МЛС после перерыва встречался в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Протокол игры  
Нью-Йорк Ред Буллз0:2Интер Майами
  37'Диего Гомес (0:1)
  89'Месси Лионель (0:2)
Карлос Мигел КоронелХарпер Кэмерон  11' 84' (Кармона Викельман ( 84') Рейес Андрес  87'Нилис ШонТолкин ДжонФернандес Омир 77' (Кабесас Уртадо Хорхе ( 77') Амайя Фрэнки 66' (Бёрк Кори ( 66') Йервуд Дрю 46' (Барлоу Том ( 46') Лима Лукас IIЭдельман ДаниэльМаноэль Элиас 46' (Страуд Питер ( 46')
Запасные: Ндам ХассанВаленсия ОмарНосита МэттьюМира Райан
Коллендер ДрейкАллен НоаАвилес Томас  20'Миллер КамальАльба ЖордиАрройо ДиксонРуис Давид 60' (Месси Лионель ( 60') Диего Гомес  84' (Робинсон Робби ( 84') Фариас Факундо 72' (Кремаски Бенджамин ( 72') Кампана Леонардо 60' (Йедлин Деандре ( 60') Тейлор Роберт 60' (Бускетс Серхио ( 60')
Запасные: Мартинес ХосефСтефанелли НиколасСэйлор РайанДос Сантос Карлос
27 августа. Стадион "Ред Булл Арена".

Последний месяц оказался очень ярким для «Интер Майами». Команда, которую держит Дэвид Бекхэм, внезапно преобразилась с приходом в первую очередь Лионеля Месси и стала обыгрывать всех подряд. Кого-то в основное время, кого-то в серии пенальти. Благо что на Кубке лиг и в Открытом кубке США послематчевые серии одиннадцатиметровых предусмотрены в случае ничейного результата в игровое время.

Но в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» такой лотереи ждать не стоило, поскольку «Интер Майами» вернулся в будни регулярного чемпионата МЛС. Тут серий пенальти не бывает. «Цаплям» нужно было начинать подниматься на девятое место в таблице Восточной конференции с самого дна, чтобы иметь шансы попасть в плей-офф через раунд уайлд-кард. «Нью-Йорк Ред Буллз» перед отчётным матчем шли на десятой строчке, опережая «Интер Майами» на шесть табличных позиций и имея на одиннадцать очков больше.

Тата Мартино решил усадить Месси на лавку, а то 36-летний ветеран уже запыхался играть полные матчи по графику двух раз в неделю. Серхио Бускетс скучал на скамейке запасных рядом с Лео, когда они наблюдали в первые полчаса за игрой в Харрисоне, штат Нью-Джерси. В это время команды на поле показывали плюс-минус равный футбол, обходясь без голевых моментов. Зато дальше стало повеселее.

Гости заработали стандарт на правом фланге, последовала доставка в штрафную, от Миллера мяч коротко отскочил к Фариасу, и тот не попал в ближний угол. На 35-й минуте пришёл ответ от «быков». Йервуд из левой части штрафной площади прострелил на подступы к вратарской, а Омир Фернандес смазал удар правее створа, плохо попав по мячу. На самом деле убойная была ситуация.

На 37-й минуте «Интер Майами» доказал, что умеет забивать и без Лео Месси на поле. Со штрафного Альба навесил с правого фланга, а Карлос Мигел сыграл на выходе, выбив мяч на подступы к штрафной площади. На подборе оказались «интеристы», Тейлор отдал влево Аллену, и последовала низкая закидушка. Принявший мяч Диего Гомес вторым касанием с разворота отправил его в правый угол, заставив Месси аплодировать стоя (0:1).

На 41-й минуте Лео с удовольствием похлопал бы и Кампане, если бы эквадорец отличился в падении ножницами также с разворота, но Леонардо не поставил неразрешимых задач перед Карлосом Мигелом. Через пару минут «Интер Майами» получил было пенальти в свои ворота, однако рефери отменил одиннадцатиметровый, просмотрев ВАР. Там наносил удар Омир Фернандес и попал мячом в руку Дэвида Руиса, которую игрок гостей прижимал к своему правому боку.

Вернувшись с перерыва, визитёры поджались к своим воротам, и за первую треть второго тайма Коллендеру пришлось дважды спасать свою команду. Первый раз – от удара Фернандеса головой, второй раз – в ближнем бою с Барлоу. Далее в контратаке Кампана пробовал филигранно в стиле Луки Тони замкнуть прострел с правого фланга, но толком не попал по мячу. И после этого Кампана был заменён на Месси, которого Херардо Мартино выпустил на последние полчаса дебютировать в МЛС.

Казалось, характер игры не способствовал тому, чтобы Лео проявлял чудеса в атаке. Гости обычно занималась черновой работой, разрушая позиционные атаки «быков». Успешно разрушая. Долгое время не возникало никаких моментов, а в концовке хозяева то ли подустали, то ли, по большому счёту, смирились с поражением, за что поплатились вторым пропущенным голом.

Месси заработал штрафной и пробил с него в стенку, а потом уже в другом эпизоде из центральной зоны обыгрался с Кремаски, чей обратный прострел справа замкнул в пустые ворота (0:2). «Интер Майами» прервал 11-матчевую безвыигрышную серию конкретно в МЛС и покинул последнее место в таблице Восточной конференции. Если же брать в расчёт и другие турниры, то для «цапель» это 9-й беспроигрышный матч подряд (или победный, включая в том числе исходы с сериями пенальти).

Реклама


Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Цинциннати Цинциннати
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
3
0
1.67 3.85 4.70
Видео
Окончен
Орландо Сити Орландо Сити
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
2
1
Видео
Окончен
Шарлотт Шарлотт
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
2
1
2.55 3.35 2.65
Видео
Окончен
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами Интер Майами
0
2
2.18 3.80 2.85
Видео
Окончен
ФК Монреаль ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
1
0
Видео
Окончен
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Нэшвилл Нэшвилл
4
0
1.99 3.45 3.60
Видео
Окончен
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1
3
2.24 3.40 3.05
Видео
Окончен
Коламбус Крю Коламбус Крю
Торонто Торонто
2
0
1.63 3.70 5.40
Видео
Окончен
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
3
0
2.02 3.35 3.65
Видео
Окончен
Даллас Даллас
Остин Остин
1
0
2.02 3.35 3.65
Видео
67 мин
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
0
2
1.85 3.40 4.20
Видео
22 мин
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
0
0
1.95 3.70 3.50
Видео
22 мин
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр Чикаго Файр
0
0
1.77 4.15 4.05
Видео
27.08.23 в 23:30
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.28 3.20 3.15
Видео
Все матчи
Новости
26 Августа
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании нового вратаря официально
14:11 · США. МЛС
​«Нью-Йорк Ред Буллз» имеет план против Месси
03:49 · США. МЛС
Месси обзавёлся телохранителем в США
25 Августа
14:50 · США. МЛС
Месси снялся в клипе рэпера 1
14:26 · Франция. Лига 1
​Месси: «За время в «ПСЖ» самыми счастливыми моментами для меня были поездки в сборную Аргентины»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Вратарь из МЛС прошёл медосмотр в «Челси»
11:05 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария высказался о Месси и Марадоне
24 Августа
22:31 · США. МЛС
Корнаухов оценил влияние Месси на футбол в США
19:42 · США. МЛС
Месси или Роналду: Мюллер сделал свой выбор 1
18:17 · США. МЛС
​Месси может не попасть в состав на ближайший матч «Интер Майами»
14:24 · США. МЛС
​Игрок «Интер Майами» Кремаски: «Стараемся вписывать всё, что говорит Месси»
14:12 · США. МЛС
​Бекхэм восхищён влиянием Месси, Бускетса и Альбы
09:40 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» Мартино оценил вклад Месси в очередную победу команды
08:55 · США. МЛС
Месси набрал 13 очков по системе «гол+пас» в восьми играх
08:49 · США. МЛС
«Интер Майами» вместе с Месси выиграл восемь матчей подряд 2
Все новости
Рекомендуем