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США. МЛС

​«Нью-Йорк Ред Буллз» имеет план против Месси

26 Августа 2023 • 14:11 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
...
Интер Майами
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Через 11 ч. 57 мин.

В ночь с субботы на воскресенье в МЛС «Интер Майами» сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллз». Главный тренер «быков» Трой Лесен дал комментарий насчёт того, что его команде, возможно, предстоит столкнуться с Лионелем Месси.

«Мы сосредоточены исключительно на том, что мы хотим сделать. Если против нас будет играть лучший игрок в мире, а то и всех времён, то у нас есть план. Мы собираемся сосредоточиться на себе. То, что сделал Месси для футбола, невероятно. Для нас это вызов, но для нас каждый матч важен. Мы хотим постараться улучшить своё положение. В «Интер Майами» выступает не только Месси. Там есть и другие хорошие игроки», - сказал Лесен.

Ранее тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал понять, что Лионель Месси может не попасть в основной состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами Трой Лесен
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НЬЮ-ЙОРК РЕД БУЛЛЗ ИНТЕР МАЙАМИ
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