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США. МЛС

Месси обзавёлся телохранителем в США

26 Августа 2023 • 03:49 Комментировать

Америка - страна больших возможностей и свобод, но, в то же время, это в известной степени опасное место, где каждый, кому заблагорассудится, может взять «волыну» и устроить очередной «колумбайн».

Поэтому знающие люди обзаводятся охраной - и Лионель Месси также решил прибегнуть к такой возможности. Как отмечает итальянское новостное агентство ITASportPress, Месси везде сопровождает Яссин Чуэко - бывший американский десантник, воевавший в Ираке и Афганистане, мастер рукопашного боя, тэквондо и бокса. Он присутствует рядом с Месси буквально всегда, и даже во время тренировок стоит на краю поля рядом с тренером клуба.

Так что Месси может быть спокоен и не думать о всяких придурках с «пушками» - его охраняет надежный человек. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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