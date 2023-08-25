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США. МЛС

Месси снялся в клипе рэпера

25 Августа 2023 • 14:50 Комментировать (1)

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снялся в клипе колумбийского рэпера под псевдонимом Малума. На этот факт обращает внимание портал Goal.

В клипе можно заметить Месси с кубком лиг. Этот трофей «Интер Майами» выиграл недавно, обыграв в финале «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Аргентинский футболист заключил с клубом МЛС контракт, который рассчитан до конца 2025 года. Предыдущие два сезона Месси провёл во Франции в рядах «ПСЖ».

​Месси: «За время в «ПСЖ» самыми счастливыми моментами для меня были поездки в сборную Аргентины»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Августа 2023 в 15:03
ай шмеций у чмошнека на подтанцовках.. дастойнае занятие - ничё не скажешь.. А-ха-ха-ха! )))
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