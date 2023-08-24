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США. МЛС

Корнаухов оценил влияние Месси на футбол в США

24 Августа 2023 • 22:31 Комментировать
Цинциннати
3:3
Интер Майами
окончен после пенальти

Бывший игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов высказался о влиянии Лионеля Месси на футбол в Соединённых Штатах Америки.

«Посмотрите, кто приходит на трибуны — весь цвет селебрити в США. В социальных сетях и медиапространстве какое стало отношение к футболу. Месси делает разницу», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, великий аргентинец делает революцию в Америке, что до него пытался провести Пеле после трансфера в «Нью-Йорк Космос».

Напомним, что Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. В составе нового клуба аргентинец выиграл Кубок лиг, что стало первым трофеем в истории команды Дэвида Бекхэма, а также дошёл до финала Кубка США.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Олег Корнаухов Интер Майами
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