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США. МЛС

Месси или Роналду: Мюллер сделал свой выбор

24 Августа 2023 • 19:42 Комментировать (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
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Интер Майами
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27.08 02:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о лучшем футболисте всех времён.

«Я считаю, что Месси — лучший в истории, ведь люди ходят на стадион из-за его великолепной игры. Роналду тоже является сильным футболистом, но Месси более креативный игрок», — цитирует Мюллера DAZN.

Напомним, текущим летом 36-летний Месси перебрался из «ПСЖ» в «Интер Майами». В составе нового клуба аргентинец провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Стоит отметить, что Месси вместе с «Интер Майами» уже выиграл первый трофей — Кубок лиг. Помимо этого, команда вышла в финал Кубка США.

         

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Томас Мюллер Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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НЬЮ-ЙОРК РЕД БУЛЛЗ ИНТЕР МАЙАМИ
Комментарии (1)
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Alex1972
24 Августа 2023 в 19:53
Всё равно Авейру мы больше любим... Без него никак... Хе..🤭..
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