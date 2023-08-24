Месси или Роналду: Мюллер сделал свой выбор

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о лучшем футболисте всех времён.

«Я считаю, что Месси — лучший в истории, ведь люди ходят на стадион из-за его великолепной игры. Роналду тоже является сильным футболистом, но Месси более креативный игрок», — цитирует Мюллера DAZN.

Напомним, текущим летом 36-летний Месси перебрался из «ПСЖ» в «Интер Майами». В составе нового клуба аргентинец провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Стоит отметить, что Месси вместе с «Интер Майами» уже выиграл первый трофей — Кубок лиг. Помимо этого, команда вышла в финал Кубка США.