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США. МЛС

​Месси может не попасть в состав на ближайший матч «Интер Майами»

24 Августа 2023 • 18:17 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
...
Интер Майами
27.08 02:30

Звёздный Лионель Месси может не попасть в стартовый состав «Интер Майами» на следующий матч. На это намекнул главный тренер команды Херардо Мартино.

«И Месси, и многие другие игроки достигают своего физического предела. Мы будем оценивать их состояние в ближайшие. В какой-то момент Месси должен остановиться, чтобы восстановиться. Потому что играть каждые три-четыре дня – это очень много. Но пока он мне ничего не скажет, он будет оставаться на поле», - сказал Мартино, чьи слова приводит Daily Mail.

Ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь на 27 августа – против «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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