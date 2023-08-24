​Месси может не попасть в состав на ближайший матч «Интер Майами»

Звёздный Лионель Месси может не попасть в стартовый состав «Интер Майами» на следующий матч. На это намекнул главный тренер команды Херардо Мартино.

«И Месси, и многие другие игроки достигают своего физического предела. Мы будем оценивать их состояние в ближайшие. В какой-то момент Месси должен остановиться, чтобы восстановиться. Потому что играть каждые три-четыре дня – это очень много. Но пока он мне ничего не скажет, он будет оставаться на поле», - сказал Мартино, чьи слова приводит Daily Mail.

Ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь на 27 августа – против «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.