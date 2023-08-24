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США. МЛС

​Игрок «Интер Майами» Кремаски: «Стараемся вписывать всё, что говорит Месси»

24 Августа 2023 • 14:24 Комментировать

Футболист «Интер Майами» Бенджамин Кремаски высказался о Лионеле Месси, который усилил команду летом.

«Месси пытается помочь нам, молодым ребятам – помочь понять, что нам нужно. Мы просто стараемся вписывать всё, что он говорит, потому что очевидно, что он лучший игрок в мире. Мы здесь живём мечтой, мне это нравится», - сказал Кремаски CBS Sports.

Напомним, что контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Ранее звёздный аргентинец провёл два сезона в «ПСЖ».

Стоит сказать, что с Месси в составе «Интер Майами» уже успел выиграть Кубок лиг.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Бенджамин Кремаски
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