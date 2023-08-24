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США. МЛС

​Бекхэм восхищён влиянием Месси, Бускетса и Альбы

24 Августа 2023 • 14:12 Комментировать

В летнее трансферное окно «Интер Майами» подписал трёх экс-игроков «Барселоны» - Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Звёзды сразу стали приносить пользу команде – она уже успела выиграть Кубок лиг. Главный владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм не перестаёт восхищаться влиянием тройки статусных футболистов.

«Каждый раз, когда Месси забивает гол, каждый раз, когда Бускетс делает фирменный пас, каждый раз, когда Альба делает забег, люди говорят: «Это реальность?» Это самый большой комплимент, потому что это похоже на фильм. Смотришь, как они играют, и тебя переполняют эмоции, потому что в их игре всё прекрасно», - сказал Бекхэм журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами
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