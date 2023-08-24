Тренер «Интер Майами» Мартино оценил вклад Месси в очередную победу команды

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино пообщался с журналистами после победы над «Цинциннати» (3:3, 5:4 – по пенальти) в поединке ½ финала Открытого кубка США.

«Очень хорошо, что команда не опустила голову и продолжала бороться. Мы сражались до конца и вышли в финал. Нам удалось перевернуть ход встречи. Очевидно, что это получилось сделать благодаря участию лучшего футболиста мира. Каждый из нас по очереди поддерживал его», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В финальном матче турнира «Интер Майами» встретится с «Динамо Хьюстон». Поединок состоится 27 августа.