Месси набрал 13 очков по системе «гол+пас» в восьми играх

В полуфинальном поединке Открытого кубка США «Интер Майами» встречался с «Цинциннати». Команда Лионеля Месси одержала победу в серии пенальти со счетом 5:4. Игровое время встречи завершилось вничью – 3:3.

За команду из Флориды семикратный обладатель «Золотого мяча» провел восемь матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В финальном матче Кубка США подопечные Херардо Мартино встретятся с «Хьюстон Динамо», выбившим из турнира «Реал Солт-Лейк». Поединок состоится 27 августа.

Ранее было объявлено, когда Месси дебютирует в МЛС.