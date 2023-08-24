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США. МЛС

«Интер Майами» вместе с Месси выиграл восемь матчей подряд

24 Августа 2023 • 08:49 Комментировать

«Интер Майами» продолжает победное шествие после перехода в команду аргентинского форварда Лионеля Месси. В полуфинальном матче Открытого кубка США команда одолела «Цинциннати» (3:3, 5:4 – по пенальти).

При Месси коллектив из Майами одержал восемь побед в восьми матчах. Клуб забил 25 голов. На счету Лионеля десять мячей и три результативные передачи.

В финальном матче Кубка США «Интер Майами» встретится с «Хьюстон Динамо». Поединок состоится 27 августа.

Месси перешел в клуб из Флориды этим летом на правах свободного агента. Контракт аргентинца с «Интером» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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