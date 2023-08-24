Нападающий Лионель Месси помог «Интер Майами» выйти во второй финал. Коллектив из Флориды пробился в решающую стадию Открытого кубка США, одолев в серии пенальти «Цинциннати» со счетом 5:4. В игровое время команды расписали мировую – 3:3.

В активе Лионеля две результативные передачи. Кроме того, аргентинский форвард успешно реализовал свою попытку в послематчевой серии 11-метровых ударов.

В финальном поединке турнира «Интер Майами» померяется силами с «Хьюстон Динамо», победившим «Реал Солт-Лейк» со счетом 3:1. Решающий матч Кубка США состоится 27 августа.