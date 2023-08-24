Команда Месси узнала соперника по финалу Открытого кубка США

В полуфинальном матче Открытого кубка США «Хьюстон Динамо» одержал победу над «Реал Солт-Лейк» со счетом 3:1. Команда вышла в финал турнира, где встретится с «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Напомним, что команда из Флориды в ½ финала отпраздновала победу над «Цинциннати». Встреча завершилась вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Интер Майами» - 5:4. В активе Месси две результативные передачи.

Финальный поединок турнира состоится 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.