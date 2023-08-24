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США. МЛС

Годин рассказал, как уговаривал Месси не завершать карьеру

24 Августа 2023 • 07:47 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Атлетико» и национальной сборной Уругвая Диего Годин рассказал о том, как в 2016 году уговаривал аргентинца Лионеля Месси не завершать карьеру.

«В 2016 году я написал Месси, попросив его не вешать бутсы на гвоздь. Его телефонный номер дал мне Луис Суарес. Я набрал его и попросил не уходить из футбола. Ради своих интересов я бы хотел, чтобы он завершил, однако футбол от этого сильно проиграл бы», - приводит слова Година Tyc Sports.

Напомним, что Диего Годин этим летом завершил игровую карьеру. Последним клубом защитника был аргентинский «Велес Сарсфилд».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Диего Годин
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