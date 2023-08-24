Месси впервые не забил за «Интер Майами»

Минувшей ночью состоялся поединок ½ финала Открытого кубка США между «Интер Майами» и «Цинциннати». Игровое время встречи завершилось результативной ничьей со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты из Флориды – 5:4.

Стоит отметить, что нападающий Лионель Месси впервые не забил гол в матче за «Интер Майами». В прошедшей встрече 36-летний аргентинец записал на свой счет две результативные передачи.

Месси провел в составе команды восемь поединков, записав себе в актив десять забитых мячей и три голевых паса. Контракт Лионеля с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Стало известно, когда Месси дебютирует в МЛС