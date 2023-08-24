Дубль Месси по ассистам и изумительный камбэк: «Интер Майами» опять выиграл серию пенальти и вышел в финал Открытого кубка США

В полуфинале Открытого кубка США «Интер Майами» противостоял «Цинциннати».

Победоносное шествие «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси в Кубке Североамериканских лиг продлилось до самого конца турнира. Месси удалось быстро завоевать свой первый трофей в новом клубе, причём Лионель принял в этом самое непосредственное участие. Десять забитых голов в семи матчах – любой бы позавидовал такой личной статистике. Месси стал реально получать удовольствие от футбола после пресного периода в «ПСЖ».

Спустя четыре дня после финала Кубка лиг против «Нэшвилла» «цаплям» довелось встречаться на выезде в полуфинале Открытого кубка США с «Цинциннати». Насчёт фаворита тут судить было трудно. С одной стороны, в МЛС на данный момент «Интер Майами» занимает последнее место в таблице Западной конференции, в то время как «Цинциннати» там лидирует. С другой стороны, «розовые» провернули качественный скачок в своём игровом уровне, приобретя трио с «барселонским» привкусом в лице Месси, Бускетса и Альбы.

Херардо Мартино сделал определённые перестановки в стартовом составе своего коллектива. Жертвами ротации стали Хосеф Мартинес, Роберт Тейлор и Бенджамин Кремаски, попавшие в список запасных. Зато не потребовался отдых Лео Месси, появившемуся на поле с первых минут. Только вот особой пользы «Интер Майами» не получил в первом тайме от присутствия на газоне многократного обладателя «Золотого мяча».

Под 70 процентов игрового времени владел мячом «Интер» в первую четверть-треть часа игры, но в атаке настойчивей были хозяева. На двенадцатой минуте Бупендза пальнул из района правого угла штрафной площади после вброса аута – получилось гораздо выше створа. Ну и гол пришёл в ворота гостей на восемнадцатой минуте. Серия неудачных действий на своей половине поля стоила «цаплям» пропущенного мяча.

В той ситуации произошёл своеобразный бенефис отскоков. После невнятного рикошета от игрока визитёров Бупендза головой прокинул мяч вперёд, и Акоста поразил цель через попадание в ногу Миллера и далее в ближнюю, то бишь левую штангу (1:0). Через пару минут казалось, что дела для «Интер Майами» стали совсем плохи, но не стоило раньше времени слишком уж посыпать голову пеплом.

Бупендза из центра поля откликнулся на длинный полудиагональный заброс Барреаля с левого полуфланга, выскочил один на один с Коллендером и перебросил мяч через голкипера «цапель». Бупендза сразу побежал радоваться забитому голу, однако его счастье нарушила бригада арбитров, ведь взятие ворот было отменено из-за офсайда. Повезло здесь «розовым», действительно повезло.

Тут же около других ворот Месси эпизодически блеснул в качестве подносчика снарядов, покатив проникающий пас на Гомеса, чей удар потащил Канн. Следующий значимый всплеск активности у гостей состоялся уже на 45+ минутах. Там Жеан Мота не попал в левый угол дальним ударом, а Гомес после подачи справа от Йедлина пробил головой значительно мимо цели.

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Надежды болельщиков «Интер Майами», что после перерыва их любимая команда сразу преобразится, не нашли подтверждения на практике. Игра у подопечных Мартино не клеилась, и тот же Месси запоминался больше не какими-то игровыми действиями, а своим недовольством по поводу того, что арбитр не назначал на нём штрафной удар.

На 53-й минуте счёт удвоился в пользу «Цинциннати». И нельзя сказать, что это было как-то несправедливо. Результативную контратаку хозяева начали со своей половины поля. Акоста подключил справа Ариаса, тот отдал пас на подступы к чужой штрафной площадке Васкесу. Того никто не встретил, в отбор у него сзади не вступил Месси, и поэтому Васкес беспрепятственно поразил левый угол (2:0).

«Интер Майами» всё-таки смог собраться и улучшить свою игру в нападении, хотя перед этим едва не нарвался на крупный счёт. Сзади-то «цапли» по-прежнему не являли собой монолитность. Васкес не смог сделать дубль, хотя неплохо убежал по левому флангу на свидание с Коллендером. Должен был Брэндон перекидывать растерявшегося вратаря визитёров – и он ударил парашютом, только не попал в ближний угол.

Ещё был удар Кубо, имевший перспективы стать более опасным, но пришедшийся прямо в Коллендера. Тем временем добавившие впереди «интеристы» отквитали один мяч, а голевая передача записалась на счёт Месси. Навесил Лео с левой стороны со штрафного, и Кампана из области ближней штанги вторым этажом отправил мяч в ворота (2:1).

Игра пошла уже в какой-то мере открытая. После углового Кубо забил третий гол «Цинциннати», но подыграл себе рукой Юя, поэтому взятие ворот не было засчитано. А чтобы авторами забитых мячей не стали Барреаль и в новой ситуации Кубо, постарался Коллендер. Сравнять счёт реально мог Кампана, однако с нескольких метров подработавший себе мяч Леонардо выстрелил выше цели.

Старались «цапли» в концовке второго тайма сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время – а что им ещё оставалось делать? Они могли опять пропустить третий мяч, но обошлось. Ариас имел отличный шанс, но не смог переиграть Коллендера. И поплатились хозяева за расточительность – сработала известная футбольная поговорка.

Кампана прямо взял на себя функции бомбардира и на 90+7-й минуте повторил трюк с замыканием головой подачи слева от Месси, только уже с игры, а не со стандарта (2:2). Вот такой фантастический камбэк явила команда Херардо Мартино! Видимо, «цапли» вспомнили, как в Кубке лиг с «Далласом» уходили с 1:3 и 2:4 на 4:4. Тут с голами получилось поскромнее, но зато впереди было дополнительное время.

«Интер Майами» вошёл в нужную колею и уже на 93-й минуте впервые повёл в счёте в отчётном матче. Канн неудачно выбил мяч от своих ворот, Альба отдал его на Кремаски, а тот перевёл направо к Хосефу Мартинесу, который запустил круглого между ног голкиперу (2:3). Кстати, Кремаски вышел на замену как раз в мини-перерыве, а Мартинес – несколько раньше.

Оставшуюся часть первого дополнительного тайма «Цинциннати» провёл в бесплодных атаках. Но если бы Ариас пробил головой чуть ниже после подачи Кубо, то стал бы счёт вновь равным. Однако мяч пришёл в перекладину. В другом эпизоде хозяева хотели пенальти в свою пользу из-за руки у соперника, однако она не увеличивала пространство тела оборонявшегося, поэтому судья не назначил одиннадцатиметровый.

Нет, с этими ребятами не бывает скучно. Не мог «Цинциннати» смириться с поражением, оставить всё как есть. И не мог «Интер Майами» сверхнадёжно закрыть каждую щель сзади. Поэтому на 114-й минуте Хэлси прострелил слева, Руис выбил мяч прямо на ногу Кубо, а тот отправил кручёный «эквалайзер» в правый угол (3:3).

Месси ещё имел возможность вырвать для своей команды победу в игровое время, но не шибко опасно пробил с дальнего штрафного, Канн справился с ловлей мяча в том эпизоде. Ко второму экстра-тайму главный арбитр уже никаких компенсированных минут не добавил. Месси впервые не забил за «Интер Майами» с игры – в восьмом по счёту своём матче за этот клуб.

Итог – серия пенальти, уже третья для «цапель» при Лионеле. Предыдущие две они выиграли на Кубке лиг – у «Далласа» и «Нэшвилла». Но вернёмся в отчётный матч. Первым бил игрок «Цинциннати». Это Кубо подошёл к мячу и отправил его низом в правый угол (1:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Далее Месси поразил противоположный угол (1:1). Ариас забил в правый (2:1). Фариас – тоже (2:2). Как и Сержио Сантос (3:2). Как и Дэвид Руис (3:3).

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Миазга нарушил тенденцию, пробив при этом чётко в левый угол (4:3). Хосеф Мартинес сделал нечто похожее (4:4). Хагглунд же осёкся, пробив немного правее центра створа в Коллендера (4:4). Ну и Кремаски поставил жирную точку, уверенно забив в правый нижний угол (4:5). «Интер Майами» – в финале Открытого кубка США!

Месси впервые не забил за «цапель» (не считая серию пенальти) – это произошло в восьмом матче Лео за американский клуб. Тем не менее дубль Месси по ассистам сильно помог команде Херардо Мартино протиснуться в решающий матч очередного турнира. На носу у Месси – дебют в регулярном чемпионате МЛС. В ночь с 26 на 27 августа «Интер Майами» встретится в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Кирилл Иванцов