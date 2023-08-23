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США. МЛС

Месси: «Я не думаю о завершении карьеры»

23 Августа 2023 • 21:49 Комментировать
Цинциннати
...
Интер Майами
Через 3 ч. 33 мин.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о своём будущем в футболе.

36-летний игрок с июля выступает в клубе МЛС, где показывает впечатляющую игру. По словам аргентинца, футбол по-прежнему приносит ему удовольствие: «Я по-прежнему не думаю о завершении карьеры. Мне нравится играть, нравится выходить на поле, тренироваться, биться за победу. Самое главное для меня сейчас – насладиться оставшимся временем в футболе. У меня одна карьера, она никогда не повторится, и я не хочу ни о чём жалеть», – приводит Barca Universal слова Месси.

Бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» отметился десятью голами в семи матчах за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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ЦИНЦИННАТИ ИНТЕР МАЙАМИ
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