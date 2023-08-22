Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг самых дорогостоящих игроков МЛС от портала Transfermarkt.

Так, оценочная стоимость аргентинца составила 35 млн евро. На втором месте расположился игрок «Атланты», защитник Тьяго Альмада – его портал оценивает значительно дешевле – в 27 млн. Третье место занял хорошо знакомый российским болельщикам бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси – его Transfermarkt оценил в 15 млн евро. Выступает Дриусси, напомним, за футбольный клуб «Остин».

Напомним, не так давно стало известно, когда Месси дебютирует в МЛС.