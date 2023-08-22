​Месси дал необычный совет одноклубнику

Полузащитник «Интер Майами» Дэвид Руис рассказал о том, какой совет он получил от Лионеля Месси.

«Месси сказал мне одну вещь – чтобы я побольше стоял на поле. Иногда ты бегаешь за каждым мячом, ищешь пространства, но Лео сказал, чтобы я оставался на своей позиции, и мяч сам меня найдёт. Я попробовал, и это работает. Теперь я более терпелив», - сказал Руис, чьи слова приводит портал Goal.

Ранее в Сети стало популярным видео с действиями Лионеля Месси перед его голом в ворота «Нэшвилла» в финале Кубка лиг. Звёздный аргентинец долгое время стоял и ходил пешком, а затем сделал один рывок, получил мяч и забил гол.