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США. МЛС

​Месси дал необычный совет одноклубнику

22 Августа 2023 • 14:33 Комментировать (1)

Полузащитник «Интер Майами» Дэвид Руис рассказал о том, какой совет он получил от Лионеля Месси.

«Месси сказал мне одну вещь – чтобы я побольше стоял на поле. Иногда ты бегаешь за каждым мячом, ищешь пространства, но Лео сказал, чтобы я оставался на своей позиции, и мяч сам меня найдёт. Я попробовал, и это работает. Теперь я более терпелив», - сказал Руис, чьи слова приводит портал Goal.

Ранее в Сети стало популярным видео с действиями Лионеля Месси перед его голом в ворота «Нэшвилла» в финале Кубка лиг. Звёздный аргентинец долгое время стоял и ходил пешком, а затем сделал один рывок, получил мяч и забил гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Дэвид Руис
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2023 в 16:14
Стоять!!.. Или папа будет стрелять!... Хе-хе..
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