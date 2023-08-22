Мартино высказался об игровом времени Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино в очередной раз высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

«Пару дней назад мы обсуждали то, что Лео должен отдыхать и восстанавливаться каждые три-четыре дня. Все знают, как сильно он любит играть в футбол. Пока он не просил об отдыхе, поэтому будет продолжать играть», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ближайший поединок «Интер Майами» проведет против «Цинциннати» в ½ финала Открытого кубка США. Встреча состоится в ночь на 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Стало известно, когда Месси дебютирует в МЛС