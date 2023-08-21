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США. МЛС

Стало известно, когда Месси дебютирует в МЛС

21 Августа 2023 • 12:32 Комментировать

Стала известна дата дебютного матча нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в МЛС. 27-го августа его команда на выезде встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз» в рамках Восточной конференции. Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» и начнется в 02:30 по московскому времени.

Месси пополнил ряды коллектива из Флориды летом нынешнего года. 36-летний нападающий заключил контракт до конца 2025 года.

На счету Лионеля семь матчей за «Интер Майами» в Кубке лиг. Он отметился десятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Вместе с командой Месси стал победителем турнира, одолев в финале «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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