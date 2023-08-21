Эффект Месси: без аргентинца «Интер Майами» не выигрывал 11 матчей подряд

Трансфер нападающего Лионеля Месси вывел «Интер Майами» на совершенной другой уровень. До перехода 36-летнего аргентинца команда шла на безвыигрышной серии из 11 поединков.

После подписания чемпиона мира «Интер Майами» одержал семь побед подряд и стал триумфатором Кубка лиг, одолев в финале «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти).

В семи встречах Месси отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он получил шесть призов лучшему футболисту матча.

Лионель пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до конца 2025 года. Его оклад составляет 60 миллионов долларов.