Эффект Месси: без аргентинца «Интер Майами» не выигрывал 11 матчей подряд

Трансфер нападающего Лионеля Месси вывел «Интер Майами» на совершенной другой уровень. До перехода 36-летнего аргентинца команда шла на безвыигрышной серии из 11 поединков.
После подписания чемпиона мира «Интер Майами» одержал семь побед подряд и стал триумфатором Кубка лиг, одолев в финале «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти).
В семи встречах Месси отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он получил шесть призов лучшему футболисту матча.
Лионель пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до конца 2025 года. Его оклад составляет 60 миллионов долларов.
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