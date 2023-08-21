Лионель Месси установил уникальный рекорд: столько трофеев нет ни у кого

Лионель Месси продолжает штамповать рекорд за рекордом. Всего месяц назад чемпион мира дебютировал за «Интер Майами», как уже вместе со своей новой командой стал обладателем Кубка лиг. Этот трофей – 44-й в карьере Месси, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как Месси завоевал столько трофеев и сможет ли увеличить их число.

Обогнал ли Алвеса?

До Лионеля Месси самым титулованным футболистом в истории считался бразилец Дани Алвес. Он первым из всех футболистов добрался до отметки в 40 трофеев. Общее количество трофеев у Алвеса – 43. Но бытует мнение, что бывший одноклубник Месси по «Барселоне» завоевал 46 различных кубков. Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Северо-Востока, которые бразилец завоевал в 2001 году, а также победа на молодёжном чемпионате мира–2003. У Месси этот турнир, кстати, считают. Есть версия, что трофеев у Алвеса и вовсе 42. Не считают победу в Суперкубке Франции–2018. Причина – не попадание в заявку на матч. Однако главный трофей – звание чемпиона мира – Алвесу не достался. И вряд ли у бразильца будет больше кубков. В последние полгода он решает проблемы с законом. В худшем случае ему грозит 10 лет тюрьмы.

44 титула Лионеля Месси

В какой бы команде или не играл Лионель Месси, он непременно выигрывал титул. Началось всё в сезоне-2004/2005, когда аргентинец выиграл чемпионат Испании вместе с «Барселоной» и молодёжный чемпионат мира-2005 со сборной Аргентины. Любопытно, что в финале того турнира победители выиграли со счётом 2:1 у Нигерии, а оба мяча Месси забил с пенальти, став лучшим бомбардиром и игроком турнира. С тех пор Лионель ни один из своих сезонов не проводил без трофеев, а уж личные награды не стоит и считать. Тем более что в конце года аргентинец должен взять очередной, уже восьмой «Золотой мяч».

Сколько трофеев ещё выиграет Месси

Лионелю Месси 36 лет. Вероятно, что ещё четыре года аргентинец проведёт на высоком уровне. Впереди Кубок Америки, трофеи в MLS и, кто знает, успех на мундиале? Но сможет ли Месси сыграть на столь же высоком уровне?

Загадывать точно не стоит, но за несколько лет в США аргентинец и его команда точно смогут выиграть не один трофей. С удачей Месси, деньгами Бекхэма и вниманием всего мира в это стоит верить. Подробно о том, какие трофеи может выиграть Месси в США, можно узнать здесь.

Кто поблизости

Больше 40 трофеев за карьеру завоевали только Лионель Месси и Дани Алвес. Список первых пяти самых титулованных игроков выглядит следующим образом:

Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина, 36 лет) – 44 трофея

Дани Алвес (без клуба, Бразилия, 40 лет) – 43 трофея

Хоссам Ашур (без клуба, Египет, 37 лет) – 39 трофеев

Максвелл (завершил карьеру, Бразилия, 41 год) – 37 трофеев

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Андрес Иньеста («Эмирейтс», Испания, 39 лет) – 37 трофеев

Всю свою карьеру Хоссам Ашур провёл в каирском «Аль-Ахли». Сегодня он без клуба и вряд ли сможет добраться до 40 трофеев. Поэтому наибольшие шансы на успех у Андреса Иньесты, который выбрал новую страну для продолжения карьеры.

Все в списке пяти самых титулованных игроков старше 35 лет. Бесспорно, Лионель Месси завоюет ещё несколько командных наград, но обогнать его сможет уже кто-то из нового поколения, или Криштиану Роналду, который имеет 35 трофеев на сегодняшний момент и продолжает покорение Саудовской Аравии. Согласны с этим утверждением?

Титул Количество трофеев Чемпионат Испании 10 Суперкубок Испании 8 Кубок Испании 7 Лига чемпионов 4 Суперкубок УЕФА 3 Клубный чемпионат мира 3 Чемпионат Франции 2 Суперкубок Франции 1 Кубок лиг 1 Чемпионат мира 1 Кубок Америки 1 Молодёжный чемпионат мира 1 Олимпийские игры 1 Финалиссима 1

Константин Лицин