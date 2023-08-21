Селюк оценил трансфер Месси в клуб Бекхэма

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере звездного аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». 36-летний игрок присоединился к команде этим летом на правах свободного агента.

«Куда бы Месси ни пришёл - на нём зарабатывают все команды, как и он сам. Переход в «Интер» - удачный ход Бэкхема, он молодец. Трансферы таких футболистов дадут большой толчок МЛС», - передает слова агента спортивное радио «Движение».

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до конца 2025 года. Вместе с командой он стал триумфатором Кубка лиг в минувший уик-энд. Лео стал лучшим бомбардиром турнира с десятью забитыми мячам.

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