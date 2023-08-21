Селюк: «Месси обошёл Пеле и Марадону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об аргентинском форварде «Интер Майами» Лионеле Месси, который стал самым титулованным футболистом в истории.

«Месси - поцелованный богом футболист. Это лучший игрок всех и времён. Лео обошёл и Пеле, и Марадону. Рад, что он собирает титулы и трофеи. Его голы - это, безусловно, талант», - приводит слова Дмитрия спортивное радио «Движение».

Месси вместе с «Интер Майами» стал триумфатором Кубка лиг, победив в финальном матче «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти). Этот трофей стал 44-м в карьере 36-летнего аргентинского игрока. Лионель в семи поединках за команду из Флориды отметился десятью забитыми мячами.