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США. МЛС

Селюк: «Месси обошёл Пеле и Марадону»

21 Августа 2023 • 07:45 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об аргентинском форварде «Интер Майами» Лионеле Месси, который стал самым титулованным футболистом в истории.

«Месси - поцелованный богом футболист. Это лучший игрок всех и времён. Лео обошёл и Пеле, и Марадону. Рад, что он собирает титулы и трофеи. Его голы - это, безусловно, талант», - приводит слова Дмитрия спортивное радио «Движение».

Месси вместе с «Интер Майами» стал триумфатором Кубка лиг, победив в финальном матче «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти). Этот трофей стал 44-м в карьере 36-летнего аргентинского игрока. Лионель в семи поединках за команду из Флориды отметился десятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дмитрий Селюк Интер Майами
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