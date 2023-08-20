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США. МЛС

​Благородный Месси вручил повязку экс-капитану «Интер Майами», чтобы вместе поднять трофей

20 Августа 2023 • 14:47 Комментировать

«Интер Майами» стал победителем Кубка лиг. В финальном матче против «Нэшвилла» Лионель Месси и компания выиграли по пенальти после ничьей 1:1.

В социальных сетях появилось видео, на котором Месси перед вручением трофея надел капитанскую повязку на руку ДеАндре Йедлина. Звёздный аргентинец сделал это, чтобы вместе поднять кубок. Стоит сказать, что Йедлин сначала отказывался от благородного жеста Месси, но затем всё-таки принял его.

Именно ДеАндре Йедлин был капитаном «Интер Майами» до того, как в клуб пришёл Лионель Месси. Этим летом аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ДеАндре Йедлин Интер Майами
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