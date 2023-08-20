Канчельскис выбрал лучшего между Роналду и Месси

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Два великих игрока в моем понимании - это Роналду и Месси. Но аргентинец по всем показателям выше. Думаю, его заслуженно называют величайшим футболистом мира», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Минувшей ночью Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг. Благодаря этому триумфу 36-летний аргентинский форвард стал самым титулованным футболистом в истории.

Роналду, в свою очередь, сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

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