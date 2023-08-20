Канчельскис: «Месси все рекорды бьёт, ещё долго никто не сможет побить его достижения»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе «Интер Майами» в Кубке лиг. Команда Лионеля Месси в финальном матче переиграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пен.).

«Все рекорды бьет. Еще долго никто не сможет побить его достижения. В таком возрасте держит себя в тонусе. Месси можно назвать величайшим футболистом всех времен после 44-го трофея», - передает слова Канчельскиса издание «Спорт-Экспресс».

Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг, отметившись десятью забитыми мячами в семи встречах.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» этим летом. Он подписал контракт до конца 2025 года.