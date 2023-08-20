Мартино: «Месси подтверждает статус лучшего игрока мира в каждом матче»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказал мнение о нападающем своей команды Лионеле Месси.

«Разговаривая о Лео, вы называете его лучшим игроком мира. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это в каждом матче. Он пришел сюда, чтобы соревноваться и побежать. То же самое сказали Альба и Бускетс, когда прибыли в команду», - приводит слова аргентинского специалиста AS.

Месси вместе с «Интер Майами» выиграл первый трофей. Команда одолела «Нэшвилл» в финале Кубка лиг – 1:1, 10:9 по пенальти. Лионель стал лучшим игроком и бомбардиром турнира. На его счету десять забитых мячей в семи встречах.