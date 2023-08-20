Месси прокомментировал первый трофей в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу в Кубке лиг. Это первый трофей 36-летнего аргентинца в американской команде.

«Я очень рад выиграть первый титул в истории клуба. Усердная работа и целеустремленность каждого игрока сделали это реальностью. Это только начало. Вперед, «Интер Майами», - написал форвард в социальной сети.

В финале «Интер Майами» победил «Нэшвилл» (1:1, 10:9 – по пенальти). Месси забил гол в основное время и реализовал удар в серии послематчевых пенальти.

Лионель стал лучшим бомбардиром турнира, забив десять мячей в семи встречах.

Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Месси забил в седьмом подряд матче за «Интер Майами»