Месси забил в седьмом подряд матче за «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился забитым мячом в финальном матче Кубка лиг против «Нэшвилла». Таким образом, 36-летний аргентинец продлил свою результативную серию до семи матчей. Лео забил в каждом матче за американский коллектив.

Месси стал лучшим бомбардиром соревнований, записав в общей сложности на свой счет десять голов в семи встречах.

«Интер Майами» стал триумфатором Кубка лиг, одолев в решающем противостоянии «Нэшвилл». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки Херардо Мартино – 10:9.