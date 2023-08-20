Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг

Минувшей ночью состоялся финальный поединок Кубка лиг. За трофей боролись «Интер Майами» Лионеля Месси и «Нэшвилл». Команда из Флориды отпраздновала победу в серии пенальти – 10:9. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что единственный гол в составе коллектива из Флориды забил 36-летний аргентинец. На счету Месси десять мячей в завершившемся турнире. Он стал лучшим бомбардиром Кубка лиг.

Лионель присоединился к «Интер Майами» этим летом в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до конца 2025 года. Его оклад составляет порядка 60 млн долларов.