Месси стал самым титулованным футболистом в истории

В финальном матче Кубка лиг «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, встречался с «Нэшвиллом». Команда из Флориды отпраздновала победу (1:1, 10:9 – по пенальти) и стала обладателем трофея. Единственный гол с игры за «Интер Майами» забил Лео.

Для звездного аргентинца этот титул стал 44-м в карьере. Благодаря этому Месси поднялся на первое место в рейтинге самых титулованных игроков в истории футбола. По этому показателю он обогнал бразильца Дани Алвеса (43).

Лионель перешел в команду и Майами этим летом на правах свободного агента. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.