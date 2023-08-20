Месси выиграл первый трофей в США: Лео снова забил, Паникко запаниковал,а «Интер Майами» по пенальти переборол «Нэшвилл»

В финальном матче Кубка Лиг MLS + MX «Интер Майами» на выезде встречался с «Нэшвиллом». Обе команды вплотную подобрались к первому трофею в своей истории.

Приход в «Интер Майами» Лионеля Месси плюс его экс-партнёров по «Барселоне» Жорди Альбы и Серхио Бускетса благотворно сказался на «цаплях». В рамках МЛС они пока не играли, но в Кубке Североамериканских лиг выступили сродни фавориту. На групповом этапе в дело из вышеобозначенной троицы вступил один Месси, на стадии плей-офф к нему присоединился оставшийся дуэт.

Лионель на пути к финалу обязательно забивал в каждом матче либо один, либо два мяча. В среднем получилось полтора гола за игру – девять взятий ворот в шести встречах. «Интер Майами» обычно забивал четыре раза в течение одного матча – так выходило четырежды. По одному разу «розовые» завершали встречу, отметившись двумя и тремя голами.

Что касается «Нэшвилла», то он в группе победил «Колорадо Рэпидз» (2:1) и «Толуку» (4:3). После этого «музыканты» в матчах навылет справились с «Цинциннати» (1:1, по пенальти 5:4), «Америкой» (2:2, по пенальти 6:5), «Миннесотой Юнайтед» (5:0) и «Монтерреем» (2:0). Если глянуть в таблицу Западной конференции МЛС, там «Интер Майами» идёт на пятнадцатом месте, тогда как «Нэшвилл» – на четвёртом.

«Интеристы» в финале не стремились захватить инициативу с первых же минут и позволили сначала «музыкантам» попробовать себя в атакующих действиях. В принципе, гости неплохо оборонялись, хоть и не смогли предотвратить удар по своим воротам на восемнадцатой минуте после высокого вброса аута с правого фланга. Мукхтар тогда пробил головой, а Коллендер зафиксировал мяч намертво.

Далее о себе в формате атакующих действий стали заявлять визитёры. Разминкой стал удар Тейлора с левого полуфланга, который без паники нейтрализовал Паникко. Немного позже Тейлор также из зоны левого инсайда попытался снабдить мячом в штрафной площади Кремаски, а отскок пришёлся чуть назад и правее на Месси, который обыграл Циммермана и красиво впечатал мяч в левую девятку (0:1). Есть десятый гол Лео в семи матчах за «Интер Майами».

Выйдя вперёд, гости какое-то время владели мячом без обострения, не ставя перед собой задачи побыстрее увеличить счёт в свою пользу. Разок до перерыва огрызнулись хозяева, когда Ловитц подал с левого фланга на дальний край вратарской, и Мьюл пробил головой, а мяч попал в Миллера и был таким образом заблокирован.

В начале второго тайма команды обменялись полумоментами, а минут через десять наступила развилка, где Кремаски выбирал, со знаком «плюс» ему себя обозначить или же со знаком «минус». Сначала он вроде подал с правого фланга, но по факту это могло аукнуться шальным голом в ворота «Нэшвилла», закрутись мяч в дальнюю девятку. Чуть правее завертись мяч – и счёт удвоился бы в пользу «Интер Майами».

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Однако вместо этого спустя пару минут положение дел на табло уравнялось. «Нэшвилл» усилиями Пико заработал угловой на левом фланге. Мукхтар навесил с корнера на ближнюю штангу, через Кривцова мяч проскочил дальше во вратарскую. Пико пробил в падении, и нерасторопно сыграли Кремаски с Коллендером. От первого мяч отскочил во второго, после чего срикошетил уже за ленточку. Вот вам и 1:1.

Расчёт на то, что Месси вновь вытянет «Интер Майами» на благоприятную колею, не оправдался. Лионель, подойдя к чужой штрафной угодил в правую штангу. «Нэшвилл» тоже мог не доводить дело до серии пенальти, однако Коллендер отразил удар Сарриджа, а Мукхтар напрямую со штрафного не попал в правый угол.

Ещё в добавленное (не в дополнительное) время определялось, состоится ли серия пенальти. Мукхтар упустил шанс вырвать победу в игровое время для хозяев, пробив с правого полуфланга под перекладину, – там сэйв сотворил Коллендер. А Кампана загубил свой момент вообще эпично. Выбежав один на один с Паникко после паса Бускетса, Кампана пробросил мяч мимо голкипера, и сфера уходила за лицевую левее створа, когда он в подкате проткнул её в штангу.

Итак, судьба трофея определялась в послематчевых пенальти. Первым в серии бил Месси – поразил область правого угла, но не самый угол (0:1). Мукхтар вонзил мяч в сетку рядом с левой штангой (1:1). Бускетс отличился чуть правее центра створа (1:2). Леал после этого пробил по центру, а Коллендер парировал мяч ногами (1:2).

Кампана посмотрел, что Паникко двинулся в левую от себя сторону, и покатил мяч в другом направлении (1:3). Годой чётко выстрелил в правый угол (2:3). Как и Миллер (2:4). Циммерман решил бить по центру и не прогадал (3:4). Ульоа мог всё решать, но пробил чуть левее центра и не переиграл Паникко (3:4). Сарридж дальше не промахнулся (4:4 по итогам отсечки в пять пенальти от одной и другой команды).

Кривцов хладнокровно загнал мяч в правую девятку (4:5). Мур тоже продемонстрировал железные нервы, пробив туда же (5:5). Альба низом упаковал мяч в правый нижний угол (5:6). Ловитц поразил левую девятку (6:6). Диего Гомес удачно ударил низом по центру (6:7). МакНотон также результативно отправил мяч в центральную часть створа (7:7).

Дэвид Руис не прогадал, ударив немного правее центра створа (7:8). Шон Дэвис отличился под правую девятку (8:8). Йедлин всадил мяч под левую штангу (8:9). Шаффельбург по земле успешно пробил в левый нижний угол (9:9). Наступил черёд голкиперов исполнять пенальти. Коллендер мощно вонзил мяч под перекладину (9:10). А вот Паникко запаниковал и не переиграл с точки Коллендера, ударив несколько правее центра створа (9:10).

«Интер Майами» – обладатель Кубка Североамериканских лиг! Команды едва не пошли бить пенальти по второму кругу, но Месси не пришлось начинать следующий круговорот в этом плане. Выкристаллизовался первый трофей в истории «Интер Майами», ну и первый трофей Месси во время выступлений в США. «Цапли», как и «Нэшвилл» вместе с обладателем третьего места «Филадельфией Юнион», отправились в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Но то будет потом, а пока ликует Майами и ликует Месси на гребне волне выигранного трофея.

Кирилл Иванцов