Месси: У меня нет проблем с искусственным полем

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился комментарием об игре на искусственном газоне в МЛС.

«Всю свою юность я играл на таком поле. Конечно, это было давно, но у меня нет проблем с этим. Я легко адаптируюсь к такому газону», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, 36-летний футболист перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. За шесть матчей в новой команде Месси забил уже девять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Завтра, 20 августа, «Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг. Начало матча запланировано на 04:00 по мск. Все события в текстовом формате будет освещать портал LiveResult.