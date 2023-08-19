Тренер «Интер Майами» рассказал об адаптации Месси, Бускетса и Альбы

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался относительно адаптации Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы в команде из Флориды.

«Эти парни приехали сюда, чтобы соревноваться и добиться чего-то. В МЛС нет такого давления, как в НБА, НФЛ или бейсболе. Когда в твоей команде играют футболисты с такими достижениями, которые по-прежнему мотивированы, то это серьезно облегчает работу тренерского штаба. Они преданы своей идее и помогают клубу двигаться к победам», - цитирует тренера ESPN.

20 августа «Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла» в финале Кубка лиг. Матч начнется в 4:00 по московскому времени.