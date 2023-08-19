Месси высказался о первом финале в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Нэшвилла» в финале Кубка лиг.

«Мы будем сражаться за этот трофей. Команда имеет все шансы на победу. «Интер Майами» стал намного лучше после назначения Херардо Мартино. Мы очень рады, что добились своей первой цели – квалификации на Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Теперь нам нужно выиграть финал», - передает слова 36-летнего аргентинского футболиста ESPN.

Финальный матч состоится на стадионе в Нэшвилле в ночь с 19 на 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.