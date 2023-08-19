Игрок «Интер Майами» высказался о Лионеле Месси

Защитник «Интер Майами» Деандре Йедлин высказался о звездном одноклубнике Лионеле Месси, перешедшем в команду этим летом.

«У него отличное отношение ко всем. Месси постоянно улыбается, общается со всеми. Он полностью смешался с командой. Ведет себя, как обычный футболист. Очень уважительно отношусь к нему. Это невероятный игрок», - передает слова Йедлина ESPN.

Месси перешел в команду из Флориды на правах свободного агента, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. 36-летний аргентинский нападающий принял участие в шести матчах, отметившись девятью забитыми мячами.

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