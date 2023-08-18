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США. МЛС

Хосеф Мартинес – тот, в ком Месси нашёл замену Суаресу

18 Августа 2023 • 18:30 Комментировать

Венесуэльский форвард Хосеф Мартинес сблизился с главной звездой «Интер Майами» Лионелем Месси, и многие вспомнили отношения аргентинца с Луисом Суаресом в «Барселоне». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «смертельной» паре в МЛС.

Команда собирается войти в историю

«Интер Майами» закрепил за собой право сыграть в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, причём впервые в истории. Как раз победа над «Филадельфией» (4:1) дала возможность команде, в которой блистает Месси, сыграть в престижном для Америки турнире. В ту ночь «цапли» продемонстрировали полную доминацию, а на поле светились только две фамилии – Месси и Мартинес.

Фанатам американского клуба интересно и радостно, что аргентинский маэстро нашёл себе «нового» Луиса Суареса в венесуэльце – идеальном партнёре, на которого он может положиться во время игры.

Месси за шесть матчей стал королём Майами

Хотя его репутация, возможно, лучшего игрока в истории футбола бесспорна, но переезд в США оставлял вопросы. Игра Месси за «Интер Майами» даже в чём-то превзошла два сезона выступлений за «ПСЖ». Аргентинец, который когда-то ослеплял мир, выступая за «Барселону», возродился в США.

Суарес – король передач для Месси

В своё время смертоносное трио «Месси, Неймар и Суарес» держало весь мир у своих ног. В лице уругвайца Месси нашёл идеального партнёра и плеймейкера, который ассистировал ему 47 раз, аргентинец в ответ дал 37 передач за шесть лет совместных выступлений за каталонский клуб. Судя по всему, Мартинес занял место легендарного уругвайца. 

Месси и Мартинес – связка в процессе становления

В своих шести играх 10-й номер «Интер Майами» забил два мяча после передач именно Мартинеса (против «Орландо Сити» и «Филадельфии»). В это время Месси показывает своё отношение и уважение к игроку, который дважды реализовал пенальти. Связь между венесуэльцем и Месси заметно выросла как на поле, так и за его пределами. Нападающий легко нашёл своё место в ближайшем окружении Месси, делясь моментами за пределами футбольного поля. В Мартинесе Месси, кажется, нашёл своего следующего великого партнёра. Важно отметить показатель голевых передач Мартинеса, ведь в прошлом сезоне футболист провёл 30 матчей за команду из Майами и отдал только 3 передачи! 


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Интер Майами Хосеф Мартинес
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