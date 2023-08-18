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США. МЛС

​Месси объяснил свои празднования голов

18 Августа 2023 • 13:55 Комментировать (2)

Лионель Месси сразу же принялся забивать голы после перехода в «Интер Майами». Звёздный аргентинский футболист объяснил, почему при праздновании голов он делает жесты героев Marvel.

«Мои трое сыновей ещё на каникулах, они не пошли в школу, поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях Marvel. Они придумали идею и попросили, чтобы всякий раз, когда я забиваю гол, я устраивал празднование в стиле супергероев. С этого всё началось, и мы продолжили эту традицию», - сказал Месси, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что Лионель Месси заключил с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца 2025 года.

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Комментарии (2)
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Alex1972
18 Августа 2023 в 14:59
Отличная идея..
Betsik
18 Августа 2023 в 14:41
Кому интересны эти празднования в клоунской лиге? 🤡🦵
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