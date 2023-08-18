​МЛС и Саудовская Аравия круче топ-лиг Европы – в Сети нашли доказательство

В последнее время к МЛС и чемпионату Саудовской Аравии приковано пристальное внимание. Дело в том, что в «Интер Майами» перебрался Лионель Месси, а в саудовские клубы следом за Криштиану Роналду поехали многие футболисты топового уровня.

Между тем, телеграм-канал «СРА4ТВ | SRA4TV» в шутку доказал, что МЛС и Саудовская Аравия превосходят топовые лиги Европы. В качестве доказательства приводится статистика по количеству действующих игроков с «Золотыми мячами».

Так, в счёт МЛС записаны семь «Золотых мячей» - все они были завоёваны Лионелем Месси. Саудовская лига имеет шесть «Золотых мячей» на счету: пять выиграл Криштиану Роналду и ещё один – Карим Бензема. Что до европейских чемпионатов, то в них сейчас выступает только один обладатель «Золотого мяча» - Лука Модрич из «Реала».