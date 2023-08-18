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США. МЛС

​Сколько Месси зарабатывает в минуту

18 Августа 2023 • 12:28 Комментировать

В летнее трансферное окно Лионель Месси сделал новый шаг в своей карьере. После двух невзрачных сезонов в «ПСЖ» звёздный аргентинец решил отправиться в «Интер Майами». Данные о заработной плате Месси в клубе МЛС разнятся. Издание Le Parisien в своём материале указало, что оклад чемпиона мира составляет 45 миллионов долларов в год. Таким образом, Лео зарабатывает примерно:

- 3,75 миллиона долларов в месяц;

- 123,3 тысячи долларов в день;

- 5137 долларов в час;

- 85,6 доллара в минуту;

- 1,43 доллара в секунду.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца сезона 2025 года.

​Сколько Роналду зарабатывает в минуту

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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