Месси: «МЛС способна выйти на уровень европейских чемпионатов»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением об уровне футбола в МЛС.

«По моему мнению, МЛС способна выйти на уровень европейских чемпионатов. У лиги есть все для этого. Сейчас как раз подходящий момент для роста. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на новый уровень. Есть инфраструктура и много других вещей», - передает слова 36-летнего нападающего ESPN.

Месси перешел в «Интер Майами» в статусе свободного агента этим летом. Нападающий заключил с клубом из Флориды трудовое соглашение до конца 2025 года. В шести поединках за команду Лионель забил девять голов.