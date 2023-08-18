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США. МЛС

Месси: «МЛС способна выйти на уровень европейских чемпионатов»

18 Августа 2023 • 08:50 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением об уровне футбола в МЛС.

«По моему мнению, МЛС способна выйти на уровень европейских чемпионатов. У лиги есть все для этого. Сейчас как раз подходящий момент для роста. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на новый уровень. Есть инфраструктура и много других вещей», - передает слова 36-летнего нападающего ESPN.

Месси перешел в «Интер Майами» в статусе свободного агента этим летом. Нападающий заключил с клубом из Флориды трудовое соглашение до конца 2025 года. В шести поединках за команду Лионель забил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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